Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Pkw: Beide Fahrer verletzt

In der Krankenhausstraße in Günzburg stoßen zwei Fahrzeuge zusammen. Beide werden massiv beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Die Fahrer werden verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kradfahrer und einem Auto ist es am Donnerstagnachmittag in der Krankenhausstraße gekommen. Der 57-jährige Fahrer eines Pkw beabsichtigte, in die Krankenhausstraße einzufahren. Hierbei übersah er einen 37-jährigen Kradfahrer, der mit seiner Maschine auf dieser Straße in südliche Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge nach Angaben der Polizei Günzburg massiv beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem verletzten sich die jeweiligen Fahrzeugführer. Der Kradfahrer musste zur Abklärung seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)