Verletzte und hoher Sachsachaden bei Verkehrsunfällen in Günzburg

Eine verletzte Autofahrerin und völlig zerstörte Autos sind die Bilanz zweier Verkehrsunfälle, die sich in Günzburg ereigneten.

Totalschäden in Höhe von 66.000 Euro entstanden an zwei Fahrzeugen, die am Silvesterabend im Günzburger Stadtteil Deffingen zusammenstießen. Gegen 20.40 Uhr fuhr ein 41-jähriger mit seinem Auto von einem Tankstellengelände auf die Hauptstraße. Dabei verlor er laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit dem Wagen eines entgegenkommenden 23-Jährigen zusammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall am Samstagabend wurde in Günzburg eine Person leicht verletzt. Eine 56-Jährige wollte nach Polizeiangaben mit ihrem Auto von der Ulmer Straße nach rechts auf die Straße Stadtberg abbiegen. Dazu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein dahinter fahrender 19-Jähriger zu spät, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 56-Jährige erlitt durch den Unfall einen Schock und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro. (AZ)