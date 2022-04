Verlorenes Handy taucht im Zimmer eines 15-Jährigen auf

Der 15-Jährige hat das Handy einer Frau auf einer Restauranttoilette gefunden – allerdings weder ins Fundbüro noch zur Polizei gebracht.

An einem Freitagabend vor zwei Wochen hat eine junge Frau ein Restaurant in Günzburg besucht und dort auf der Toilette versehentlich ihr Handy liegen lassen. Ein Finder brachte das Gerät im Wert von 650 Euro weder zum Fundamt noch zur Polizei. Er schaltete es vielmehr aus. So berichten es die Beamtinnen und Beamten.

Frau konnte ihr verlorenes Handy in Günzburg orten

Allerdings ging das Handy am Donnerstag wieder ans Netz, sodass die Besitzerin es über die verbaute Software punktgenau orten konnte. Nach Verständigung der Polizei fanden die Ermittler das Handy bei einem 15-jährigen Jugendlichen in dessen Zimmer im elterlichen Haus. Der Jugendliche hatte laut Polizeiangaben den Fund zwar in Online-Plattformen veröffentlicht, eine Information über den aktuellen Besitz des Gerätes jedoch weder dem Fundamt noch der Polizei zur Kenntnis gebracht. (AZ)