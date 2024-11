Vermeintliche Kleinigkeiten führen in Günzburg zu Streit

Nachdem am Samstag der Hund eines 44-jährigen Günzburgers ein am Zaun des Anwesens vorbeilaufendes Kind anbellte und am Zaun hochsprang, suchte der Vater des Kindes das Gespräch mit dem Hundehalter. Dieses entwickelte sich zu einem Streit, in dessen Verlauf sich beide Parteien gegenseitig beleidigten und beschimpften. Es folgt ein Strafverfahren wegen wechselseitiger Beleidigung und Bedrohung.

Am selben Tag kam es in Günzburg wiederum zu einem Streit, diesmal wegen der Parksituation: Als eine 33-Jährige ihr Auto auf einem Behindertenparkplatz vor einem Supermarkt parkte, wurde sie von einer 39-Jährigen darauf angesprochen. Das Gespräch eskalierte zum Streit, in dessen Verlauf die 33-Jährige beleidigt wurde. Daraufhin stellte sie ihr Fahrzeug vor das Auto der anderen Frau, sodass diese nicht mehr wegfahren konnte. Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt bezüglich der Beleidigung und des Verdachts der Nötigung. (AZ)