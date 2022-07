Günzburg

vor 16 Min.

Verpasste Einfahrt ist Grund für einen Unfall bei Leinheim

Ein 19-Jähriger verpasst auf der Hauptstraße in Richtung Leinheim eine Einmündung und will rückwärts fahren. Dabei stößt er in einen BMW.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Montagabend auf der Hauptstraße in Richtung Leinheim gefahren. Am Friedhofsweg beabsichtigte der junge Mann nach links abzubiegen. Das berichtet die Polizei Günzburg. Autofahrer verpasst Einmündung bei Leinheim Da er die Einmündung verpasste, bremste er ab und setzte zum Rückwärtsfahren an. Hierbei übersah er einen hinter ihm verkehrsbedingt angehaltenen Pkw der Marke BMW. Durch den Zusammenstoß entstanden mehrere Schäden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)

Themen folgen