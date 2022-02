Verschärftes Besuchsverbot und Aufnahmestopp an der Klinik Günzburg

Weil Personal mit der Omikron-Variante infiziert ist oder positive Corona-Kontakte hatte, gilt für den Klinikstandort in Günzburg ein vorläufiger Aufnahmestopp.

Die Omikron-Welle ist nun in den Krankenhäusern des Landkreises angekommen. Das schreibt Stefan Starke, Klinikvorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, in einer Pressmitteilung. Konkret heißt das: Es gilt ein verschärftes Besuchsverbot sowie ein vorsorglicher Aufnahmestopp für planbare und verschiebbare Behandlungen an der Klinik Günzburg bis Montag, 14. Februar. "Die Notfallversorgung ist weiterhin gewährleistet. Patienten mit dringlichen Versorgungsbedarf sollen keine Scheu haben, die Notaufnahme aufzusuchen", so Starke.

Grund für den Aufnahmestopp ist laut der Pressemitteilung, dass es einen sehr hohen Ausfall von medizinischem Fachpersonal wegen einer Infektion oder Kontakt mit der Omikron-Variante von SARS-CoV-2, wie auch in anderen Kliniken im Umkreis, gibt.

Nur unaufschiebbare Not-Operationen können in Günzburger Klink stattfinden

Daher können ausschließlich Notfallpatienten, die zwingend und unaufschiebbar einer stationären Überwachung oder Behandlung bedürfen, aufgenommen werden. Dieser Aufnahmestopp gilt zunächst bis zum 14. Februar um 12 Uhr und betrifft den Klinikstandort Günzburg. "Alle planbaren Operationen werden bis zu diesem Zeitpunkt abgesagt. Wir beobachten die Lage und bewerten diese täglich neu", so Starke.

Bis Montagmittag gilt mit Ausnahme der Palliativsituation ein absolutes Besuchsverbot in der Klinik Günzburg. Väter dürfen weiterhin während der Geburt dabei sein.

Bei Beschwerden, die nicht die Dringlichkeit einer Notfallbehandlung aufweisen, können sich die Patienten an den jeweiligen Haus- oder Facharzt wenden oder die ärztliche Hilfe der KVB-Bereitschaftspraxis, erreichbar unter der Telefonnummer 116117, in Anspruch nehmen. Alle aktuellen Informationen erhalten Patientinnen und Patienten auf der Webseite der Kreiskliniken: www.kliniken-gz-kru.de. (AZ)

