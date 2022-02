Verschärftes Besuchsverbot und Aufnahmestopp an der Klinik Günzburg verlängert

Die am Freitag verhängten Einschränkungen in der Kreisklinik Günzburg bleiben vorerst in Kraft. Für Notfälle steht das Krankenhaus aber bereit.

Seit vergangenem Freitag sind an der Kreisklinik Günzburg alle planbaren Eingriffe verschoben, aktuell werden hier nur Notfälle aufgenommen. Denn ein Teil des Personals fällt krankheitsbedingt aus. Am Montag konnten in der Kreisklinik Günzburg vier Intensivbetten wegen Personalmangels nicht betrieben werden, in Krumbach zwei. Beim Bezirkskrankenhaus Günzburg waren es übrigens vier. Mit dem Verschieben der planbaren Eingriffe solle "die kritische Infrastruktur in Günzburg weiterhin aufrechterhalten" werden, teilt das Krankenhaus mit. Daher wird der vorsorgliche Aufnahmestopp bis kommenden Mittwochmittag verlängert. Die Besuchsbeschränkungen bleiben verschärft, sodass Angehörige nur in Palliativsituationen sowie Väter bei der Geburt die Klinik betreten dürfen.

In lebensbedrohlichen Situationen steht die Kreisklinik Günzburg bereit

Klinikvorstand Stefan Starke setzt auf das Verständnis der Bevölkerung: "Diese Maßnahmen dienen dem Schutz unserer Patientinnen und Patienten und unseres Personals - wir hoffen, dass die Infektionszahlen in den nächsten Wochen sinken und sich die Lage sukzessive entspannt." Starkes Appell trotz des Aufnahmestopps an die Bevölkerung: "In lebensbedrohlichen Notfällen stehen die Notaufnahmen in Günzburg und Krumbach rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung." (AZ)

Homepage Alle aktuellen Informationen erhalten Patientinnen und Patienten auf der Webseite der Kreiskliniken unter www.kliniken-gz-kru.de