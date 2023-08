Verstoßen und versteckt: Günzburger unterstützt behinderte Kinder in Tansania

Das Schicksal von Kindern mit Behinderung ist in Tansania oft grausam. Der Günzburger Verein "Die Brücke" ermöglicht ihnen ein Leben in der Gesellschaft.

Justin Mbogela aus Chimala hat ein großes Talent. Er ist einer der besten Korbflechter seines Dorfs, vor allem seine Grasmatten sind beliebt. Dass die Dorfgemeinschaft den jungen Mann, dessen Alter man auf 19 Jahre schätzt, akzeptiert, ist hier keinesfalls selbstverständlich. Denn Mbogela kam mit einer körperlichen und geistigen Behinderung zur Welt.

Aus Angst vor Diskriminierung flohen seine Eltern und ließen den Säugling bei seiner Großmutter zurück. Denn Behinderungen sind in Tansania mit Scham, Angst und Aberglaube verbunden. Viele glauben an einen Fluch, der die gesamte Familie heimsucht, und haben Angst, sich bei dem behinderten Kind anzustecken. Deshalb verbringen die Kinder ihr Leben oft im Verborgenen. Doch Mbogela besuchte die Schule, heute verkauft er seine handgemachten Produkte und unterstützt damit die Familie, die ihm blieb. Michael Herold vom Verein Brücke Günzburg möchte, dass Mbogelas Hoffnungsgeschichte bald eine von vielen wird.