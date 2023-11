Versuchter Einbruch in EDV-Firma: Wer hat etwas beobachtet?

Von Mittwoch auf Donnerstag versuchte ein unbekannter Täter in die Firma zu gelangen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat eine bislang unbekannte Person versucht, in eine EDV-Firma in der Straße „An der Kapuzinermauer“einzubrechen. Der Täter kam laut Polizeibericht allerdings nicht zum Erfolg. Sofern aufmerksame Anwohner verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 um Hinweise. (AZ)