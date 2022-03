Versuchter Telefonbetrug durch falschen Bankmitarbeiter in Günzburg

Ein falscher Bankmitarbeiter ruft mit einer offiziellen Nummer an, doch das Opfer wird rechtzeitig misstrauisch. Die Günzburger Polizei warnt vor dem Betrüger.

Ein falscher Bankmitarbeiter hat in Günzburg versucht, Fernzugriff auf das Smartphone seines Opfers zu erlangen. Nach Angaben der Polizei erhielt der Geschädigte am Dienstagmittag einen Anruf eines angeblichen Bankiers. Dieser erzählte, dass durch Unberechtigte versucht worden sei, von dem Bankkonto des Geschädigten mehrere Hundert Euro abzubuchen. Der falsche Bankmitarbeiter gab zudem an, dass es gelungen sei, die Überweisung zu stoppen. In einem nächsten Schritt forderte der Anrufer den Geschädigten auf, ihm einen Fernzugriff auf sein Smartphone zu gewähren, um dort eine angeblich vorhandene Schadsoftware zu entfernen. Der Geschädigte wurde misstrauisch und beendete das Telefonat.

Die Polizei warnt davor Fernzugriff auf digitale Geräte zu gewähren

Die Polizei warnt nun vor dem sogenannten Spoofing. Denn bei dem Anruf wurde dem Geschädigten die Rufnummer 116116 angezeigt. Diese Rufnummer ist tatsächlich existent. Hierbei handelt es sich um den Sperrnotruf für die zentrale Sperrung von Zahlungskarten, die beispielsweise verloren oder gestohlen wurden. Der Anrufer hat die genannte Rufnummer missbräuchlich genutzt, um so dem Angerufenen vorzutäuschen, dass tatsächlich ein Bankmitarbeiter anruft. Die Polizei weist daraufhin, am Telefon grundsätzlich keine persönlichen Daten preiszugeben. Ebenso sollte keinesfalls ein Fernzugriff auf den eigenen PC, das Smartphone oder auf sonstige digitale Geräte gewährt werden. (AZ)