"Verteilungsschlüssel erreicht": Das bedeutet das Ankerzentrum für Günzburg

Plus Günzburg bekommt wohl ein Ankerzentrum für Geflüchtete. Bereits jetzt wohnen Asylsuchende in dem Gebäude auf dem PEP-Areal. Was Landrat Reichhart zu der Entwicklung sagt.

Von Till Hofmann

Es gilt als unwahrscheinlich, dass ein von der Regierung von Schwaben geplantes Anker-Zentrum in Günzburg am Veto des Günzburger Bauausschusses scheitert. Am Dienstag wird über die baurechtliche Zulässigkeit entschieden. Aber nach einigen Gesprächen haben Bezirksregierung, Landkreis und Stadt Günzburg bereits ein grundsätzliches Übereinkommen geschlossen. Günzburg wäre nach vergleichbaren Einrichtungen in Augsburg, Mering (Landkreis Aichach-Friedberg), Neu-Ulm und Untermeitingen (Landkreis Augsburg) die fünfte im Regierungsbezirk Schwaben. Alleinreisende oder Familien könnten dort gleichermaßen aufgenommen werden.

