Mann läuft mit Beil durch Günzburg - Polizist feuert Warnschuss ab

Ein 41-Jähriger war offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizei setzt Pfefferspray ein - und es fällt ein Warnschuss.

Am Mittwochnachmittag hat ein 41-Jähriger Mann einen größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt von Günzburg ausgelöst. Ein Beamter gab dabei einen Warnschuss ab.

Die Polizei hatte am späten Nachmittag die Mitteilung über eine verhaltensauffällige Person in der Innenstadt von Günzburg erhalten. Polizeibeamte entdeckten kurz darauf einen Mann im Bereich der Schlachthausstraße. Der 41-Jährige hielt ein Beil in der Hand und befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Als ihn die Beamten dazu aufforderten, das Beil fallen zu lassen, zeigte er keine Reaktion. Nachdem auch der Einsatz von Pfefferspray keine Wirkung zeigte, gab ein Beamter einen Warnschuss ab.

41-Jähriger erleidet bei Polizeieinsatz leichte Verletzungen durch Pfefferspray

In der Folge gelang es den Einsatzkräften den Mann zu überwältigen und zu fixieren. Der 41-Jährigen wurde wegen der offensichtlich vorliegenden psychischen Ausnahmesituation in ärztliche Behandlung gebracht. Durch das eingesetzte Pfefferspray wurde er leicht verletzt. Eine Beamtin wurde im Zuge der Fixierung des Mannes ebenfalls leicht verletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden, heißt es im Polizeibericht.

Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen zur Prüfung der Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs aufgenommen. Zudem leitete die Polizei gegen den 41-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. (AZ)