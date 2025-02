Ein neuer Rekord: So viele Menschen wie noch nie machten Urlaub in Günzburg

Die Tourismuszahlen in Günzburg sind erneut gestiegen: Laut einer Pressemitteilung der Stadt registrierte das Statistische Landesamt im vergangenen Jahr mehr als 610.000 Übernachtungen in Günzburg. Damit passt sich die Große Kreisstadt dem Trend des Freistaats Bayern an. Auch das Bundesland verzeichnet 2024 so viele Urlauber wie noch nie.

Übernachtungszahlen übertreffen Zeit vor Corona-Pandemie

„Der Tourismus in Bayern boomt“, betont das Rathaus. Während die Betten in den Günzburger Hotels und Gasthäusern 2023 noch rund 609.000 Mal belegt waren, geben die Hoteliers für 2024 eine Steigerung um knapp 0,5 Prozent an. Damit würden die Übernachtungszahlen sogar die Werte aus der Zeit vor der Corona-Pandemie übertreffen. Und auch die Tourismusregion Allgäu/Bayerisch-Schwaben meldet einen neuen Rekord: Hier stieg die Anzahl der Gästeankünfte um 2,7 Prozent auf gut sechs Millionen an.

Während in der Tourismusregion laut Mitteilung 75 Prozent der Gäste aus dem Inland stammen, ist das in Günzburg anders. „Die Besucher der Großen Kreisstadt sind zu 52 Prozent Urlauber aus Deutschland und zu 48 Prozent kommen die Gäste aus dem Ausland“, heißt es. Darüber freut sich Bürgermeister Gerhard Jauernig (SPD). Laut ihm stärke der Tourismus neben der lokalen Wirtschaft, dem Handel und dem Gastgewerbe vor allem eins: die Arbeitsplätze. „Dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen und gesichert und die Attraktivität, Aufenthalts- und Lebensqualität unserer Stadt kontinuierlich gesteigert.“ Der Bürgermeister betont, dass sich Günzburg jedoch nicht auf diesem Erfolg ausruhen dürfe: „Wir müssen weiter innovativ bleiben und unseren Blick auch auf Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit lenken“, sagt er.

Legoland bleibt Hauptanziehungspunkt

Der „Hauptanziehungspunkt“ für Besucher von nah und fern sei nach wie vor das Legoland. Daneben biete jedoch auch Günzburg viele Anreize für Touristen, die Stadt zu entdecken und zu erkunden. Dazu zählt Jauernig die Kulturangebote, die Innenstadt und das Umland mit den vielen Rad- und Wanderwegen. Er nennt Günzburg ein „lohnendes Ziel für Gäste jeden Alters“.

Die meisten Touristen übernachteten im August in Günzburg, gefolgt von Juli und Oktober. Die Leiterin der Tourist-Information Günzburg-Leipheim, Anja Hauke, will den Tourismus weiterentwickeln, indem die Stadt intensiver um Freizeitgäste wirbt. Dafür will sie die Digitalisierung von touristischen Leistungen und Angeboten vorantreiben: „Um weiter erfolgreich zu sein und um als Reisedestination wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die Digitalisierung der touristischen Dienstleistungen eminent wichtig“, so Hauke.

Tourist-Information rechnet mit einem erfolgreichen 2025

Sie stellt sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf ein erfolgreiches Jahr 2025 ein. Bereits in den ersten Wochen dieses Jahres hätte die Tourist-Information viele Anfragen erhalten: „Unsere TouristInformation ist besonders in der Hauptsaison, aber auch jetzt in den Wintermonaten sehr gut besucht“, betont sie. Die Menschen würden sich vor allem für die Rad- und Wanderwege interessieren. (AZ)