Verzockt: Justiz geht gegen illegales Glücksspiel in Leipheim vor

Plus Öffentliche Pokerrunden sind in Deutschland verboten. Warum ein 31-Jähriger sogar mehrere 1000 Euro blechen muss, weil er für eine Pokerrunde geworben hatte.

Von Wolfgang Kahler

Mit Pokerrunden richtig Zaster machen: Diese einträgliche Quelle schien einem 31-Jährigen offensichtlich ziemlich verlockend. Doch damit hat er sich ordentlich verzockt. Per Messengerdienst lud er zum illegalen Glücksspiel in Leipheim ein. Die Werbung dafür ist jedoch ebenso strafbar wie die Teilnahme selbst. Deshalb musste sich der Mann jetzt vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten. Weitere Ermittlungsverfahren und Anklagen in diesem Glücksspielkomplex laufen.

Er sei weder zu der Veranstaltung hingegangen noch habe er dort mitgemacht, wehrte sich der Angeklagte in der Verhandlung. Der 31-Jährige hatte von der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl bekommen und dagegen Einspruch eingelegt: Im Dezember 2022 und Anfang Januar 2023 soll er über sein Smartphone Einladungen für ein Poker-Turnier verschickt haben, das am 4. Januar in einem Leipheimer Lokal angesetzt war.

