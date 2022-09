VfL Günzburg wittert eine Außenseiterchance

Die Günzburger Handballerinnen treten zum Bayernliga-Spiel bei HT München an. Warum das schwer wird.

Nach dem Auswärtscoup bei der SG Mintraching/Neutraubling in der Oberpfalz müssen die Damen des VfL an diesem 24. September erneut in fremder Halle antreten. Mit dem HT München wartet ab 17 Uhr der Dritte der Bayernliga-Vorrunde 2021/22. Das Team scheint auch diesmal gut in Schuss zu sein.

HT München erkämpfte sich zum Auftakt stark ersatzgeschwächt beim TSV Haunstetten II den ersten Punkt. Die Verantwortlichen im weinroten Lager wissen auch nicht so ganz genau, wer diesmal bei den Mädels aus dem Hachinger Tal aufläuft. Ein Wiedersehen gibt es auf jeden Fall mit dem neuen HT-Coach Andreas Fehrenbach, der unmittelbar zuvor Trainer bei den Damen von Forst United Ebersberg gewesen war.

Auch das Duell der Bayernliga-Männer wird spannend

In der Trainingswoche freute man sich im weinroten Lager natürlich noch über die ersten zwei Punkte. Doch die Kadersituation bleibt unverändert angespannt. Viele neue Formationen mussten einstudiert werden, um sich auch für die nächsten Spiele eine Siegchance ausrechnen zu dürfen. Es fehlen weiterhin Sina Schütte, Hannah Sperandio und jetzt auch noch Tanja Stoll, die eine frische Schulterverletzung auskurieren muss. Doch die restlichen Spielerinnen um das starke Torhüterinnen-Trio Selina Schlund, Eileen Beck und Marie Lindnau wittern ihre Außenseiterchance und können nach einem erfolgreichen Saisonstart auch befreit aufspielen.

Im Februar dieses Jahres gab es eine böse 25:36-Niederlage im Münchner Süden, das Hinspiel der vergangenen Saison in heimischer Rebayhalle war mit 35:27 an den VfL gegangen.

Direkt im Anschluss (ab 19 Uhr) findet an gleicher Stelle das Duell der Bayernliga-Männer zwischen beiden Vereinen statt. Für Fans kann es sich also gleich doppelt lohnen, wenn sie um 16 Uhr an der Rebayhalle in den Männer-Bus einsteigen. Zumindest eine Halbzeit lang können sie dann noch die Günzburger Mädels anfeuern. (AZ)