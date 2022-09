Vhs-Herbstprogramm in Günzburg ist in vielerlei Hinsicht neu

Plus Claudia Schoeppl leitet seit wenigen Monaten die Volkshochschule Günzburg. Welche Änderungen sie für das neue Herbstprogramm mit angestoßen hat.

Zweimal im Jahr erscheint das Vhs-Programm, auf das viele Menschen gespannt warten. Die vielen Anmeldungen direkt nach der Veröffentlichung zeigen den Verantwortlichen, dass die Volkshochschule Günzburg mit ihren zehn Außenstellen keinesfalls zum alten Eisen gehört. Am Mittwoch erscheint das Programm für den Herbst/Winter 2022 – und dabei gibt es optisch eine Überraschung.