Viel Freude über ein abwechslungsreiches Programm für die Absolventen der Staatsbauschule München

Günzburg hat ganz schön viel zu bieten. Darüber waren sich die Teilnehmer des diesjährigen Jahrestreffens des Abschlussjahrgangs 1969 der Staatsbauschule München (Schwerpunkt Vermessung) sehr schnell einig. Nicht das Legoland, sondern eine Reihe anderer Sehenswürdigkeiten rund um Günzburg bildeten den Rahmen für ein höchst interessantes Wochenende für die aus ganz Bayern angereisten Pensionäre.

Der Reisensburger Karl Liepert, der heuer für die Organisation des Treffens verantwortlich zeichnete, stellte an den Beginn des Treffens seiner Studienkollegen einen Besuch im Leipheimer Brauereimuseum, der den passenden Auftakt für einen geselligen Abend bildete. Eine Führung durch die Stadt Günzburg mit Siegfried Ranz stand am Samstagvormittag auf dem Programm. Beim anschließenden Besuch der Frauenkirche erläuterte der langjährige Vorsitzende des Fördervereins der Frauenkirche nicht nur viele Details der künstlerischen Gestaltung des Günzburger Aushängeschildes, sondern untermalte auch eine kleine Gedenkfeier an die verstorbenen Absolventen von damals mit seinem einfühlsamen Orgelspiel.

Feuchtfröhlich, aber auch hochinteressant wurde dann der Sektempfang im Günzburger Rathaus, bei dem Anton Gollmitzer als Dritter Bürgermeister den Gästen die historischen Feinheiten der Habsburger Vergangenheit der Großen Kreisstadt kurzweilig zum Besten gab. Das Weißwurstessen auf der Reisensburg mit einer Besichtigung der renovierten Burganlage bildete den Auftakt für das Nachmittagsprogramm, das mit einem Besuch des Kreuzweges oder alternativ des Besenmuseums seine Abrundung fand.

Tiefe Eindrücke bei den technikaffinen Gästen hinterließ am Sonntagvormittag das Fliegerhorstmuseum, wo die lange Geschichte des Fliegerhorstes seit 1935 bis zu dessen Auflösung im Jahr 2009 auf anschauliche Weise nachvollzogen werden kann. Dass während der Pausen und an den Abenden für reichlich Geselligkeit gesorgt wurde, versteht sich bei der über die Jahrzehnte hinweg eingeschworenen Truppe von selbst.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!