Günzburg

vor 46 Min.

Viele kommen zum heimeligen Nikolausmarkt im Herzen von Günzburg

Viel los war am Montagabend am Nikolausmarkt auf dem Günzburger Marktplatz. Nach zwei Jahren Pause durfte wieder gefeiert werden.

Plus Die Kleinsten hatten Spaß bei Marionettentheater und Kinderkarussell, die Großen bei Glühwein und guten Gesprächen. Viele Vereine waren am Nikolausmarkt dabei.

Von Bernhard Weizenegger Artikel anhören Shape

Nikolaus und Knecht Ruprecht verteilten am Nikolausmarkt auf dem Günzburger Marktplatz kleine Geschenke an alle Kinder und Jugendliche, die sich nach zwei ausgefallenen Veranstaltungen wieder auf die Veranstaltung freuen konnten. Mit großem Aufwand bauten viele Ehrenamtliche aus Vereinen und Schulen ihre Stände für einen Abend auf. Die Besucher belohnten es und kamen in Scharen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen