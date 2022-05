Günzburg

Viele Leerstände nach Corona: Wie sich die Günzburger Innenstadt verändert

Neueröffnung: Seit 3. Mai 2022 hat das Geschäft "Herzensfrische" in der Pfluggasse 4 geöffnet. Claudia Tischmacher und Beate Bergmair verkaufen dort Kaffee, Geschenke und Mineralien.

Plus Kleine Geschäfte und Gastronomie machen eine Innenstadt attraktiv. Derzeit stehen in Günzburg aber viele Läden leer. So wird nun gegengesteuert.

Von Bernhard Weizenegger

Es ist auffallend, wie viele Schaufenster am Günzburger Marktplatz und den Nebengassen derzeit leer stehen. Damit gibt es weniger attraktive Auslagen, die zum Bummeln und Einkaufen anregen. An etlichen Gebäuden wird saniert, Gerüste, Container und Handwerkerfahrzeuge prägen das Bild der im Sommer so gerne besuchten "guten Stube" von Günzburg. Doch unter den Ladengeschäften sind Adressen, für die sich schon seit längerer Zeit kein Nachmieter finden lässt. Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen. Die Stadtverwaltung, die Wirtschaftsvereinigung und die Cityinitiative haben nun mehrere Aktionen angestoßen, um die Innenstadt wieder attraktiver zu machen.

