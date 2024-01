Viele unterschiedliche Sounds aus dem Dschungel sind im Forum zu hören

Das Tourneetheater Liberi aus Bochum bringt in Günzburg „Dschungelbuch - Das Musical“ auf die Bühne und begeistert damit Groß und Klein.

Wieder einmal war das Tourneetheater Liberi aus Bochum mit einem Kinder-Musical im Günzburger Forum am Hofgarten zu Gast. Und wieder einmal wurde das Stück vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen.

Diesmal kam ein Kinderbuch-Klassiker aus dem Jahr 1894 auf die Bühne, der schon oft für Theater und Film bearbeitet wurde, nämlich „Das Dschungelbuch“ von Rudyard Kipling. Darin wird das Menschenkind Mogli durch den Angriff eines Tigers von seiner Familie getrennt und von einem Wolfsrudel aufgezogen. Vom starken Bären Balu lernt er das Jagen und das körperliche Durchsetzen, vom schlauen Panther Baghira die Weisheit.

Dschungelbuch in Günzburg: Darum geht es in der Geschichte

Doch es gibt auch Tiere, die es nicht gut mit Mogli meinen. So bedrängt ihn eine Horde Affen, ihr Anführer zu werden, um ihnen die rote Blume der Menschen zu verschaffen, also das Feuer. Aber Mogli weiß zunächst nichts davon. Außerdem gibt es Tiere, die ihn fressen wollen, etwa der Tiger Shir Khan oder die Schlange Kaa. Deshalb beschließen Balu und Baghira, ihn zu den Menschen zu bringen. Aber Mogli will im Dschungel bleiben und läuft davon. Aus einem Gespräch mit zwei Geiern lernt er den wahren Wert der Freundschaft, und beschließt, sich dem Kampf mit Shir Khan zu stellen.

Aufmerksam verfolgt das junge Publikum die ernsten Szenen, zum Beispiel als Baghira Mogli erklärt, dass jedes Lebewesen Anlagen zum Guten und zum Bösen in sich trägt. Komische Szenen ernten natürlich viele Lacher, zum Beispiel als Balu Mogli das seltsame Verhalten der Menschen vorführt. Auch ein schöner Gag: Die Geier sind kostümiert wie Piloten aus den 1920er-Jahren und landen begleitet von Flugzeuggeräuschen auf der Bühne. Der abschließende Kampf zwischen Mogli und Shir Khan wird so packend dargestellt wie in einem Bud Spencer-Film. Dabei helfen Mogli Baghira, Balu und das Menschenmädchen.

Schauspieler haben sich mit Tierdokus auf ihre Rollen vorbereitet

Das Ensemble besteht aus sechs Schauspielern, die sich als äußerst wandelbar zeigen - zum Beispiel, wenn sie so unterschiedliche Tiere wie Wölfe, Affen und Geier nacheinander darstellen. Den größten Teil der Probenarbeit nahm das Erlernen der Bewegungsmuster der unterschiedlichen Tiere ein, wie der Schauspieler Christopher Tim Schmidt im Anschluss an die Aufführung im Interview erzählt. Zur Vorbereitung wurden laut Schmidt auch Tierdokumentationen geschaut.

Viele haben wahrscheinlich die Melodien aus dem Disney-Film im Kopf. Texter Helge Fedder und die Komponisten Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker schrieben jedoch für die Musical-Produktion eigene Lieder, die genauso reizvoll sind. So stellt sich Mogli zu Beginn mit der lässigen Jazzballade „Meine Welt“ vor. Die Botschaft: „Ich bin ein Tier!“ Die Wölfe präsentieren sich mit Soul- und Funkelementen. Bei den Affen vermischen sich Jazz und Elektro. Und mit wildem Rock 'n' Roll unterstreicht Shir Khan seine Stellung als König des Dschungels. Entsprechend wild und begeistert war am Ende der Schlussapplaus.