Günzburg

14:07 Uhr

Vier Füchse in Denzinger Jagdrevier verendet: Todesursache unklar

In einem Jagdrevier nahe dem Günzburger Stadtteil Denzingen sind vier Füchse tot aufgefunden worden. Aufschluss über die Todesursache soll eine pathologische Untersuchung in der Veterinärabteilung des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Oberschleißheim erbringen.

Plus Die toten Tiere hat der zuständige Jagdpächter des Denzinger Reviers der Polizei gemeldet. Eine Vergiftung ist eine von mehreren möglichen Ursachen. Wie es nun weitergeht.

Von Till Hofmann

Ein Jagdpächter hat in seinem Revier bei Denzingen vier verendete Füchse gefunden. Da die Füchse augenscheinlich unversehrt sind, "geht der Jagdpächter von einer Vergiftung der Tiere aus". So steht es im aktuellen Polizeibericht. Davon aber distanziert sich der Jagdpächter. Es sei, wie er betont, eine von mehreren Möglichkeiten, die in Betracht kämen. Tollwut schloss er aus. Die gebe es seit Jahrzehnten in Deutschland nicht mehr.

