Günzburg

vor 32 Min.

Vinzenz ist das Neujahrsbaby an der Kreisklinik Günzburg

Vinzenz, so heißt das Neujahrsbaby in der Günzburger Klinik. Mit seinen Eltern, Rebecca und Markus Hörmann, freut sich vor allem seine Schwester Dorothea.

Plus Ein überglückliches Elternpaar und eine große Schwester freuen sich auf den Familienzuwachs. Am Neujahrstag kam Vinzenz zur Welt. Warum er den Namen des Uropas trägt.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Die kleine Dorothea hat jetzt ein Brüderchen: Vinzenz – am Neujahrstag kam er am späten Nachmittag zur Welt, 53 Zentimeter groß und 3780 Gramm schwer. Seine Eltern Rebecca und Markus Hörmann leben im Lauinger Ortsteil Veitriedhausen (Landkreis Dillingen) und dass Vinzenz wie schon fast genau vor zwei Jahren seine Schwester in der Günzburger Klinik zur Welt kam, hat seinen Grund. Rebecca Hörmann, 31 Jahre, arbeitet dort als Fachkrankenschwester für Intensiv und Anästhesie. Der Bezug zum Landkreis Günzburg ist auch bei ihrem Ehemann Markus, 32 Jahre, vorhanden: Er ist Softwareentwickler bei einem Unternehmen in Jettingen-Scheppach.

Eigentlich wäre der Termin noch im alten Jahr, am 26. Dezember, gewesen. Vermutlich schon früher, so sei die Aussage bei einem Arzttermin zwei Wochen vorher gewesen, erzählt Rebecca Hörmann. Aber Vinzenz ließ sich noch etwas Zeit. Eben bis zum Neujahrstag, an dem das Ehepaar gleich in der Früh zum Kontrolltermin in die Günzburger Klinik fuhr und er dann um 16 Uhr 25 dort als das erste Baby im neuen Jahr auf die Welt kam. Vinzenz wollte eben das Neujahrsbaby werden – so wie sein Uropa auch, der ebenfalls am 1. Januar Geburtstag hatte. Die vergangenen Tage und Wochen habe man schon erwartungsvoll auf das Ereignis gewartet. Seit Mitte Dezember seien sie wie auf Kohlen gesessen, fügt Markus Hörmann hinzu, der, wie er erzählt, während des ganzen Tages in der Klinik geblieben und dann auch bei der Geburt dabei gewesen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen