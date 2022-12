Virtuelles Christbaumloben ist gestartet: Hier können Sie abstimmen

27 Weihnachtsbäume aus dem Landkreis Günzburg stehen zur Auswahl. Sie können abstimmen, welcher der schönste ist. Die ersten drei Plätze erhalten ein Geschenk.

Das Weihnachtsfest ist vorbei, die Geschenke ausgepackt und der Familien-/Verwandtschaftsmarathon abgearbeitet. Was bleibt neben den dank Bratwurst und Kartoffelsalat, Weihnachtsbraten und Unmengen von Plätzchen zusätzlich angefutterten Pfunden? In den nächsten Tagen zumindest noch der Weihnachtsbaum.

Die Günzburger Zeitung veranstaltet eine große Online-Abstimmung, in welcher der schönste private Weihnachtsbaum gesucht wird. In den vergangenen Tagen haben uns viele Zuschriften und Bilder erreicht - von klassischen Weihnachtsbäumen, aber auch von einem Baum, der von der Decke hängt oder selbst hergestellt worden ist. 27 unterschiedliche Weihnachtsbäume stehen zur Wahl, die Leserinnen und Leser der Günzburger Zeitung entscheiden, welcher ihnen am besten gefällt. Die ersten 100 Stimmen waren nach nicht einmal 24 Stunden abgegeben.

Christbaum-Abstimmung in Günzburg: Wer hat den schönsten Baum?

Die Abstimmung läuft bis Dienstag, 3. Januar, 10 Uhr. Dann steht fest, welcher Christbaum der schönste ist und wer etwas gewonnen hat. Denn die drei Besitzer der Bäume mit den meisten Stimmen erhalten ein verspätetes Weihnachtsgeschenk: Platz eins bekommt einen von der Brennerei Schenk aus Emmenthal zur Verfügung gestellten Kakao-mit-Nuss-Likör. Auch die Plätze zwei und drei gehen bei unserem Voting nicht leer aus: Für sie gibt es eine süße Kleinigkeit in Form von Pralinen. Die Sieger werden von unserer Redaktion benachrichtigt und können ihren Gewinn in den Räumlichkeiten der Redaktion der Günzburger Zeitung abholen.

Hier können Sie abstimmen: