Volksfest in Günzburg: So fällt die Bilanz aus

Plus Zehn Tage Günzburger Volksfest gingen am Sonntag zu Ende, die Beteiligten blicken positiv zurück. Polizei und Rettungsdienst überraschen in einem Punkt.

Von Michael Lindner

Zehn Tage lang wurde gefeiert, gegessen, getrunken und gefahren - das 71. Günzburger Volksfest ging am Sonntag mit einer Ansprache von Bürgermeister Anton Gollmitzer zu Ende. Die zum Abschluss der Rede und des gesamten Festes in die Menge geworfenen Lebkuchenherzen fanden wie immer reißenden Absatz und sorgten nochmals für lebhafte Stimmung im Zelt. Nun ziehen die Volksfestmanagerin, Polizei und Rotes Kreuz ein Fazit.

Rettungsdienstleiter Alexander Donderer vom Bayerischen Roten Kreuz blickt äußerst zufrieden auf die zehn Festtage zurück. Grundsätzlich sei es ein völlig entspannter Sanitätsdienst gewesen, an dem nichts Außergewöhnliches passiert sei. Es habe die üblichen Wehwehchen gegeben - Wespenstiche, Kreislaufprobleme und auch hier und dort mal eine Schürfwunde. Aber nichts Ernstes. Genaue Zahlen, wie viele Personen am Volksfest versorgt wurden, gibt es nicht. "Das Besondere war, dass nicht einmal der Rettungsdienst gerufen und kein Patient ins Krankenhaus gebracht werden musste", sagt Donderer. Im vergangenen Jahr gab es noch deren fünf Transporte in die Klinik. Diese positiven Zahlen zeugen von wenigen und nicht schwerwiegenden Verletzungen, einem kompetenten Sanitätsdienst vor Ort und einer guten Organisation. Einen etwas größeren Einsatz gab es auf dem Parkplatz vor dem Volksfest - ein Kreislaufkollaps. Der Sanitätsdienst war zur Erstversorgung vor Ort, auch bei diesem Einsatz musste der Patient nicht in die Klinik.

