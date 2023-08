Volksfest in Günzburg: So schaut das Programm aus

Feuerwerk, Frühschoppen, Feiern – vom 11. bis 20. August ist auf dem Günzburger Volksfest einiges geboten. Den Auftakt macht die Partyband Hally Gally.

In der Zeit von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 20. August, findet das 71. Günzburger Volksfest am Auweg statt. Auf dem Festplatz nahe des Bahnhofs sind viele Attraktionen und ein ansprechendes Rahmenprogramm geboten. Folgende Höhepunkte sind an den zehn Tagen geplant:

Freitag, 11. August: 15.30 Uhr Standkonzert der örtlichen Musikkapellen auf dem Schloßplatz und Festumzug zum Festplatz, 17 Uhr Volksfesteröffnung und Bieranstich mit Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, es spielt der Musikverein Reisensburg, 19.30 Uhr Auftakt mit der Partyband Hally Gally.

Samstag, 12. August: 8 Uhr Flohmarkt auf dem Pendlerparkplatz am Auweg, 14 Uhr Volksfest- und Festzeltbetrieb, 18.30 Uhr Wochenendstimmung mit Kzwoa.

Sonntag, 13. August: 10.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit der Stadtkapelle Günzburg und nachmittags Volksfestbetrieb. 17.30 Uhr Stimmungsvolle Blasmusik mit Blech(b)engel.

Montag, 14. August: 15 Uhr Volksfest- und Festzeltbetrieb, 18.30 Uhr Unterhaltung mit den Lechis.

Dienstag, 15. August: 10.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Wasserburg/Günz und nachmittags Volksfestbetrieb, 17.30 Uhr Feiertagsstimmung mit dem Musikverein Rieden.

Mittwoch, 16. August: 14 Uhr Kinder- und Familientag, 18 Uhr Günzburger Abend mit der Kapelle Schwäbische 12 und Ausschank von naturtrübem Festbier.

Donnerstag, 17. August: 15 Uhr Volksfest- und Festzeltbetrieb und Tag der Betriebe und Behörden, 18 Uhr Stimmung mit den Members und Feuerwerk mit Musik.

Freitag, 18. August: 14 Uhr Seniorennachmittag und Treffen für Menschen mit Handicap umrahmt von dem Musikverein Reisensburg, 18.30 Uhr Party mit den Wolfsegger.

Samstag, 19. August: 14 Uhr Volksfest- und Festzeltbetrieb, 19.30 Uhr Wochenendstimmung mit der Bayernmafia.

Sonntag, 20. August: 10.30 Uhr Traditioneller Frühschoppen mit der Stadtkapelle Gundelfingen. 11.30 Uhr Maßkrugschieben am längsten Biertisch der Welt, 17.30 Uhr zünftiger Festausklang mit der Musikkapelle Waldstetten und Herzerlwerfen ins Publikum.