Vollsperrung des Kreisverkehrs am Auweg im Günzburg

Zum Einbau der Asphaltdeckschicht im neuen Kreisverkehr zum Auwegareal muss dieser für zwei Tage voll gesperrt werden.

Im Zuge der Erneuerung der Bahnbrücke in Günzburg mit Erweiterung der Dillinger Straße wird aktuell der Kreisverkehr am Auweg fertiggestellt. Zum Einbau der Asphaltdeckschicht im neuen Kreisverkehr zum Auwegareal muss dieser von Donnerstag, 22. September, bis Freitag, 23. September, für zwei Tage voll gesperrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung vom Staatlichen Bauamt Krumbach. An diesen beiden Tagen ist die Zufahrt Bundesstraße B 16 – Auweg – und Bundesstraße B 16 – Kläranlage – auch für Anlieger gesperrt.

Eine Zufahrt zum Auwegareal und zum Pendlerparkplatz ist für Verkehrsteilnehmer weiterhin über die Bahnunterführung aus Richtung Schlachthausstraße und Bahnhofplatz möglich. LKWs und Busse können aufgrund der geringen Durchfahrtshöhe der Unterführung an diesen beiden Tagen den Auweg und die Kläranlage nicht erreichen.

Baustelle an der Bahnbrücke in Günzburg noch bis Mitte November

Die Bundesstraße B 16 ist im Baustellenbereich seit Jahresbeginn gesperrt. Mittlerweile wurde die alte Brücke abgerissen, neue Widerlager errichtet, Betonfertigteile eingehoben, der Überbau und die Brückenkappen betoniert, der städtische Durchlass und die neue Zufahrt zum Auwegareal fertiggestellt, Sparten verlegt, der Straßendamm verbreitert und ein Teil der neuen Asphalttragschicht in die Bundesstraße eingebaut. Nach derzeitigem Stand wird die Baumaßnahme Mitte November fertiggestellt und die Bundesstraße wieder dem Verkehr übergeben. (AZ)