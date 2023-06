Vom Freund vergewaltigt: Das schildert das Opfer im Gerichtssaal

Plus Ein 18-Jähriger erzwingt Sex mit seiner minderjährigen Freundin. Der junge Mann kommt vor dem Jugendschöffengericht in Günzburg mit einer Bewährungsstrafe davon.

Der Täter hat das „Nein“ des Mädchens nicht akzeptiert, sondern hatte gegen ihren Willen Sex mit dem noch minderjährigen Opfer: Wegen Vergewaltigung musste sich ein heute 21-Jähriger vor dem Günzburger Jugendschöffengericht verantworten.

In einer seiner ersten Verhandlungen hatte es der neue Amtsgerichtsdirektor Johann-Peter Dischinger gleich mit einem Vergewaltigungsfall zu tun. Ein junger Mann hatte mit der damals erst 14-Jährigen Geschlechtsverkehr. Er hat das Mädchen dazu gezwungen.