Vom Schullandheim auf die größte Bühne im Landkreis Günzburg

In den Osterferien haben sich 88 Musiktalente des ASM-Bezirks 12 in Bliensbach neue Kenntnisse erworben. Höhepunkt ist das Konzert in Günzburg am 15. April.

Seit Ostermontag verbringen 88 junge Musikerinnen und Musiker ihre Zeit gemeinsam im Schullandheim Bliensbach bei Wertingen. Was führte sie dorthin? Es ist die bereits zum 43. Mal in der Osterferienwoche veranstaltete Jugendlehrgangswoche des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Bezirk 12 Günzburg. Für 52 der Jungmusikerinnen und Jungmusiker im Alter von elf bis 18 Jahre ist es die erste musikalische Jugendfreizeit, an der sie teilnehmen. Gut vorbereitet von ihren Musiklehrern und -ausbildern in ihren Heimatkapellen legen sie in Bliensbach den praktischen und theoretischen Teil der D1-Prüfung des ASM ab. Für weitere zehn Musikbegeisterte im Alter von 14 bis 18 ist es bereits die zweite Jugendlehrgangswoche, bei der sie dabei sind. Sie stellen sich dementsprechend auch der D2-Prüfung des ASM.

Die fünf Tage sind ausgefüllt mit Proben der Register und der Gesamtkapelle. Schließlich gilt es, das traditionelle Abschluss-Konzert der Jugendlehrgangswoche vorzubereiten. Nicht nur die Eltern, Großeltern, Geschwister, der jungen Musikerinnen und Musiker sowie ihre Freunde in den Heimat-Kapellen, sondern alle Landkreis-Bürger sind eingeladen, sich beim Abschluss-Konzert im Forum am Hofgarten in Günzburg am Samstag, 15. April, um 16 Uhr, vom Können des Musiker-Nachwuchses zu überzeugen. Bei diesem Konzert wird sich auch das Bezirksjugendorchester präsentieren. 26 junge Musikerinnen und Musiker mit bereits sehr hohem Niveau haben die Tage ebenfalls im Schullandheim Bliensbach verbracht und gemeinsam geprobt. Ergänzt um die D2-Absolventen werden auch sie ihr Publikum zu verzaubern wissen.

Beim Konzert werden Musikabzeichen verliehen

Die erfolgreichen Prüflinge erhalten im Rahmen des Konzerts ihre Urkunden und Musikabzeichen ausgehändigt. Robert Strobel, Vorsitzender des ASM-Bezirk Günzburg, findet: „Ein gut gefülltes Forum am Hofgarten ist für unseren Musiker-Nachwuchs, aber auch für die Ausbilder in den Heimat-Kapellen und Musikschulen, ebenso für das Team um die Bezirksjugendleiter Nathalie Lenzer und Tizian Foag sowie die Bezirksdirigenten Christian Weng und Reiner Hammerschmidt, das diese Jugendlehrgangswoche leitet, die verdiente Anerkennung.“ Der Eintritt kostet sechs Euro. (AZ)

