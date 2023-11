Günzburg

06:00 Uhr

Von Löffeln bis Micky Maus: Der Günzburger Kuhturm ist ihr Lebensprojekt

Plus Für jeden Marktsonntag in Günzburg lässt sich Monika Stocker etwas Neues einfallen, das sie im Kuhturm ausstellen kann. Im November macht sie es zum 100. Mal.

Von Dominik Bunk

Was heutzutage im Kuhturm geschieht, das ist Monika Stockers Lebensprojekt. Der Günzburger Verein zur Pflege des Brauchtums hat ihn 1997 von der Stadt überreicht bekommen. Damals war das rund 500 Jahre alte Gebäude schon fast eine Ruine. In Tausenden Stunden, wenn man die Arbeitszeit von ihr und den anderen Vereinsmitgliedern zusammennimmt, bauten sie den Turm innen aus. Über die Treppen gelangt man zur Eingangstür des Günzburger Kuhturms. Der erste Raum, den man betritt, etwa 15 Quadratmeter groß, macht schon etwa ein Drittel der Gesamtfläche aus. Durch ein kleines Fenster dringt etwas Tageslicht in das eher düstere Erdgeschoss. Über schmale Treppen geht es in den ersten Stock zur Küche. Im Raum eine Etage höher steht ein runder Holztisch, gerade so passt er hinein. Der Raum ist noch mal etwas kleiner als die vorhergehenden. In den dritten Stock geht es über eine noch schmälere Treppe, von dort aus hat man durch die Fensterchen einen guten Überblick über die Stadt.

"Wir haben damals immer von Mai bis zum November gebaut", erzählt die heute 65-Jährige. Denn eine Heizung gab es noch nicht im Turm. Auch die baute sie mit ihren Vereinskameradinnen und -kameraden ein. Das Geld, das für das Projekt notwendig war, kam durch Spenden, Kaffee- und Kuchen-Verkäufe, Marktstände und aus den Taschen der Mitglieder. "So haben wir fünf Jahre lang gewirtschaftet", erinnert sich Stocker. Danach, im Jahr 2002, war es dann so weit: Der Kuhturm konnte endlich eröffnet werden.

