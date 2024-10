Von Loriot bis After-Show-Disco: Das ist bei der Kulturnacht geboten

Wer die Günzburger Kulturnacht am Freitag, 25. Oktober, mit allen Sinnen genießen möchte, hat die Qual der Wahl: ein vielfältiges Programm mit 25 unterschiedlichen, sich wiederholenden Veranstaltungen laden ab 18.30 Uhr Kulturinteressierte und Neugierige ein. „Die Kulturnacht erstreckt sich in diesem Jahr zwischen dem Kuhturm und dem Forum am Hofgarten“, sagt Karin Scheuermann vom städtischen Kulturamt. Jeder Programmpunkt dauert maximal eine halbe Stunde, dann heißt es weiterziehen zur nächsten Location.

Im Rokokosaal des Heimatmuseums zeigt an diesem Abend dreimal das Neue Burgauer Theater Szenen und Texte von Loriot. Zwischen den Aufführungen stellen Schüler der Berufsintegrationsklasse der Berufsschule Gedichte, Fabeln und Märchen aus ihren Heimatländern in ihrer Muttersprache und auf Deutsch vor. Eine Etage höher erzählt Geschichtenerzählerin Tine Mehls in den Räumen des ehemaligen Piaristenkollegs frech-fröhliche Schulgeschichten und Kunstinteressierte kommen bei der aktuellen Sonderausstellung mit Werken von „Anna Klein“ auf ihre Kosten. Auch der Lyriker Marco Kerler aus Ulm ist mit am Start. Im sonst nicht zugänglichen Innenhof zwischen Museum und Finanzamt finden die Besucher einen Raum der Stille mit stimmungsvoller Beleuchtung. Die Schuhplattler-Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Riedhausen macht im Museumshof Lust auf Tradition und Brauchtum.

Icon Vergrößern Voll wird es wieder, wenn Kulturnacht und Sternenacht am Freitag, 25. Oktober, in der Günzburger Innenstadt stattfinden. Foto: Nikola Gamm Icon Schließen Schließen Voll wird es wieder, wenn Kulturnacht und Sternenacht am Freitag, 25. Oktober, in der Günzburger Innenstadt stattfinden. Foto: Nikola Gamm

Erstmalig ist auch das Günzburger Rathaus Teil der Kulturnacht. Im Münzkabinett führt der Vorsitzende des Historischen Vereins Stefan Baisch in einer Kurzführung durch die Geschichte der ehemaligen Münzstätte. Anschließend nimmt das Duo „Guggenberger-Eckardt“ die Zuhörer mit auf eine klangliche Weltreise von Klassik und Romantik bis hin zu südamerikanischen und griechischen Melodien. Das Stadtführer-Team der Tourist-Information lädt nebenan am Schloßplatz Interessierte an diesem Abend achtmal zu 30-Minuten-Ausflügen in die Geschichte Günzburgs ein.

Rund um den Dossenbergerhof stehen weitere Highlights an. Mal satirisch, mal bitterböse und mit einem Augenzwinkern spielt der schwäbische Liedermacher „Goisahannes“ auf. Im Haus der Bildung laden Claudia Schoeppl und Mohammad Hussein vom GIB-Theater zu Mitmach- und Improspielen ein. Im Treppenaufgang gibt Aleksandra Macuzic klassische Lieder und Popsongs zum Besten, und gemeinsam mit Kreativpädagogin Susanne Dorner können Lesezeichen gestaltet werden.

Icon Vergrößern Der Innenhof zwischen Finanzamt und Museum wird zum Raum der Stille. Foto: Michael Müller Icon Schließen Schließen Der Innenhof zwischen Finanzamt und Museum wird zum Raum der Stille. Foto: Michael Müller

Beim Maria-Ward-Gymnasium präsentieren die Musikensembles in der Aula Ausschnitte aus ihrem Programm. Nebenan öffnet der Verein zur Pflege des Brauchtums den Kuhturm mit der aktuellen Ausstellung zum Thema „Schürzen“. Das Freiwilligenzentrum Stellwerk zeigt unter dem Motto „Ehrenamt trifft Kultur im Studio XVIII“ in der gleichnamigen Location am Marktplatz 18 Kurzfilme, welche sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Die Nacht klingt zu später Stunde aus – mit DJane Epha Blondie im Zebrano, den Münchner DJs Antonio & Subcutan in der Cocktailbar Flaneur sowie DJ Funzo bei der After-Show-Disco im Forum am Hofgarten.

Die offizielle Eröffnung der Kulturnacht durch Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz findet um 18.30 Uhr im Rokokosaal des Heimatmuseums statt. Musikalisch umrahmt wird sie von Hannes Mühlfriedel, Mia Craill und Marie-Charlott Schulz. Kulturnacht-Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist-Information, Stadtbücherei und im Forum am Hofgarten zu einem Preis von fünf Euro für Erwachsene erhältlich oder online unter www.guenzburg.de/kulturnacht. Auf der Homepage der Stadt Günzburg ist das komplette Veranstaltungsprogramm zu finden.

Icon Vergrößern Im Forum am Hofgarten steigt am Freitag die After-Show-Party der Kulturnacht. Foto: Karin Scheuermann Icon Schließen Schließen Im Forum am Hofgarten steigt am Freitag die After-Show-Party der Kulturnacht. Foto: Karin Scheuermann

Gleichzeitig findet die Sternenacht der Cityinitiative statt. Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen ihre Türen bis 22 Uhr und halten Angebote und Aktionen bereit. Vereine, Schulen und sonstige Institutionen versorgen Besucher mit Speisen und Getränken.

Info: Der Marktplatz wird am 25. Oktober in der Zeit von 18 bis 22 Uhr für den Autoverkehr gesperrt sein. Das Günzburger Parkleitsystem zeigt freie Plätze in der Innenstadt an. (AZ)