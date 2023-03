Günzburg

Von Polka bis Pop: So war das Benefizkonzert von Blech und Co. im Forum

In Günzburg musizierte das Blasorchester Blech und Co. zum letzten Mal unter der Leitung von Toni Müller, hier mit dem Solotrompeter Robert Remmele.

Plus Sie haben 2022 den Grand Prix der Blasmusik gewonnen: Das Blasorchester Blech und Co. präsentierte ein breit gefächertes Programm zugunsten der Kartei der Not.

Von Martin Gah

Sehr emotional gestaltete sich der Dirigentenwechsel beim Blasorchester Blech und Co. im Rahmen des Benefizkonzerts für die Kartei der Not im Günzburger Forum am Hofgarten. Mit tosendem Applaus und Standing Ovations wurde Toni Müller als Dirigent in den Ruhestand verabschiedet. Fans hielten zusätzlich „Danke Toni“-Schilder hoch. Ebenso herzlich und mit tosendem Applaus wurde sein Nachfolger Michael Schiegg empfangen. Er dirigierte mit großem Elan vier Stücke am Ende des Konzerts. Das erste davon, die Polka „Im Aufwind“, ließ er mit Crescendi und Decrescendi so richtig leben. In seiner Dankesrede bedankte sich Müller zunächst beim Publikum. Dieses habe das Orchester zum fleißigen Proben motiviert und dazu, sich immer weiterzuentwickeln. Michael Schiegg charakterisierte seinen Vorgänger: „Er ist ein musikalischer Virtuose und ein feiner Mensch.“ Beide lobten die große Qualität der Musiker des Orchesters.

