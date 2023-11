Vorfahrt missachtet: Unfall mit 8000 Euro Schaden

Der Fahrer eines Müllfahrzeuges missachtet in Günzburg die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin, weshalb es zum Unfall kommt.

Am Montag hat sich in Günzburg ein Unfall mit einem Müllfahrzeug ereignet. Kurz nach 8 Uhr wollte ein 58-jähriger Müllfahrzeuglenker von der Heidenheimer Straße in den Oberen Röthelgrabenweg abbiegen. Laut Polizeiangaben missachtete er hierbei den Vorrang eines entgegenkommenden Autos.

Die 31-jährige Fahrerin krachte gegen das Müllfahrzeug. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 8.000 Euro. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. (AZ)