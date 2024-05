Vorfahrt missachtet: Unfall mit leichtverletzter Beifahrerin

Weil er die Vorfahrt missachtete, verursachte ein 86-Jähriger am Donnerstag in Günzburg einen Unfall. Die Beifahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt.

Am Donnerstagvormittag ereignete sich in der Weißenhorner Straße in Günzburg ein Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger Autofahrer war auf der Weißenhorner Straße von Bubesheim kommend unterwegs und wollte links Richtung Sparkasse abbiegen. Hierbei missachtete der Mann die Vorfahrt des Autos eines 53-jährigen Mannes. Die Beifahrerin des 53-Jährigen zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ungefähr 7000 Euro. (AZ)