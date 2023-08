Vorfahrtverstoß in Günzburg: Frau wird verletzt, 15.000 Euro Schaden

Ein 50-Jähriger hat am späten Samstagabend offensichtlich einen Fahranfänger übersehen. Die Beifahrerin des Älteren verletzt sich beim Zusammenprall am Fuß.

In der Augsburger Straße in Günzburg ereignete sich am Samstagabend ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Gegen 21.50 Uhr wollte ein 50-Jähriger von der Wörthstraße geradeaus in die Sedanstraße fahren. Zeitgleich befuhr ein 18-Jähriger die Augsburger Straße in Richtung Stadtmitte. Der 50-Jährige übersah beim Überqueren der Augsburger Straße den von links kommenden Fahranfänger und es kam zum Zusammenstoß. Im Auto des älteren Autofahrers befand sich eine Beifahrerin, die durch den Zusammenstoß am Fuß leicht verletzt worden ist. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, wie die Polizei angibt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 50-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)