VR-Bank, Landratsamt und neue Wohnungen: In Günzburg passiert einiges

Die VR-Bank Donau-Mindel ist ab 2027 auf dem Goerlich-Areal zu finden. Teile der Verwaltung des Landratsamts wechseln den Standort, und es entstehen neue Wohnungen.

Die VR-Bank Donau-Mindel verlagert ihre Hauptstelle, das Landratsamt Günzburg macht einen weiteren Standort für seine Beschäftigten auf, und auch dringend benötigte Wohnungen entstehen – das ist das Ergebnis von monatelangen Gesprächen zwischen den Beteiligten. In den kommenden Jahren werden folgende Projekte im Detail umgesetzt.

Auf das Goerlich-Areal wird die VR-Bank Donau-Mindel ihre Hauptstelle verlagern. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Vor wenigen Tagen berichtete unsere Redaktion, dass die Zentrale einer regionalen Bank auf dem Goerlich-Areal an der Dillinger Straße entstehen solle. Der Name wurde geheim gehalten, da im Laufe dieser Woche noch entscheidende Beschlüsse, unter anderem in den Kreisgremien, bezüglich der Investition getroffen werden mussten. Nun ist der Name also offiziell: Es ist die VR-Bank Donau-Mindel, die in der ehemaligen Goerlich-Klinik an der Dillinger Straße 1 in Zukunft zu finden ist. Geplant ist die Sanierung der denkmalgeschützten Hänle-Villa sowie der Bau von drei modernen Gebäuden. Das gemeinsam mit der Stadt Günzburg und dem Grundstückseigentümer, dem Bauunternehmen Bendl, entwickelte Konzept sieht neben der neuen Hauptstelle der VR-Bank auch zwei Penthousewohnungen sowie eine Nutzung als Restaurant und eine Arztpraxis vor. In der noch anzulegenden Tiefgarage werden 70 Parkplätze für Kunden und Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Lage am Marktplatz spricht für den neuen VR-Bank-Standort an der Dillinger Straße 1

VR-Bank-Vorstand Stefan Fross erklärt die Gründe für den knapp 500 Meter weiten Standortwechsel: „Aus Kundensicht gedacht, sprechen die unmittelbare Lage am Marktplatz sowie die durch die Parkgarage gegebene Erreichbarkeit besonders für diese Lösung. Außerdem tragen wir damit den sich wandelnden Anforderungen an modernes Banking Rechnung und können unseren Kunden langfristig ein zeitgemäßes genossenschaftliches Bankerlebnis bieten.“ Einen Umbau zur weiteren Eigennutzung als Hauptstelle, wo momentan etwa 75 Mitarbeiter tätig sind, habe die Bank nach eingehender Prüfung verworfen, erklärt Alexander Jall, Vorstandssprecher der VR-Bank Donau-Mindel.

Das 1998 errichtete Gebäude wäre nur durch grundlegende Umbauarbeiten an die sich verändernden Anforderungen des Bankgeschäfts anzupassen gewesen. Außerdem spreche der sehr gut erhaltene Zustand im Innen- und Außenbereich des Areals gegen solch weitreichende Eingriffe in die Bausubstanz. Nicht zuletzt sei das Gebäude durch Möglichkeiten wie Homeoffice schlicht überdimensioniert.

Jall unterstreicht, dass der Neubau den höchsten Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit entsprechen werde. Zudem entstehe für die Angestellten ein moderner, zukunftsfähiger und attraktiver Arbeitsplatz. „Diese Entscheidung unserer Gremien ist ein klares Bekenntnis der VR-Bank Donau-Mindel eG zur Stärkung unseres Standortes Günzburg“, teilt Jall mit.

Neubau auf dem Goerlich-Areal in Günzburg soll 2027 fertig sein

Die bisherige Hauptstelle der Bank in der Dillinger Straße 21 wird bis zum Frühjahr 2024 bestehen bleiben. Im Anschluss werden bis zur Fertigstellung des Neubaus Anfang 2027 verschiedene Ersatzfilialen genutzt, wobei es für die Mitglieder und Kunden keinerlei Einschränkungen geben soll. Diese werden in Kürze durch wenige Umbaumaßnahmen für die Nutzung vorbereitet.

Während der Übergangsphase werden die Service- und Privatkundenberater der VR-Bank Donau-Mindel ihre Kunden in der Filiale in der Augsburger Straße 47 gegenüber dem V-Markt beraten und bedienen. Diese Filiale war seit der Coronapandemie für den Kundenverkehr geschlossen. Die VR-Bank Donau-Mindel ist froh, dass sie als adäquate Zwischenlösung zur Verfügung steht. Ob und inwieweit die Filiale nach dem Umzug in die neue Hauptstelle weitergeführt wird, ist noch Gegenstand weiterer Planungen. Die Baufinanzierungsberater, Immobilienmakler, Firmenkundenberater sowie der Vorstand beziehen ihr Quartier während der Bauphase in der ehemaligen Hauptstelle der Volksbank Günzburg in der Augsburger Straße 1 ½. „Auch während der Bauphase ist es unsere höchste Priorität, die Kunden in gewohnter Qualität zu beraten und mit Bargeld zu versorgen“, erklärt Fross. Deshalb bleiben auch die Geldautomaten in der Dillinger Straße 21 während der Umbauphase bestehen.

Landratsamt folgt in Teilen auf VR-Bank

Der vorzeitige Umzug der Bank wird notwendig, da das Landratsamt Günzburg den aktuellen Bankstandort bereits im ersten Halbjahr 2024 benötigt. Mit dem Landkreis Günzburg sei ein Nachnutzer gefunden worden, der nach einem Gebäude mit dieser Größe schon lange gesucht habe. Der Kauf des Peri-Verwaltungsgebäudes an der A8 hat sich vergangenes Jahr für den Landkreis wie berichtet zerschlagen.

„Mit diesem Gebäude haben wir eine langfristige Lösung gefunden, von der sowohl unsere Bürgerinnen und Bürger als auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren“, teilt Landrat Hans Reichhart mit. „Die Aufgaben und Anforderungen an die Verwaltung sind in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, und damit auch die Zahl der benötigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem laufen in nächster Zeit die Mietverträge für die Außenstellen in der Augsburger Straße und in der Ichenhauser Straße aus“, ergänzt die Pressesprecherin des Landratsamts, Angela Brenner. Welche Abteilungen künftig im neuen Verwaltungsgebäude in der Dillinger Straße untergebracht werden, stehe bisher nicht fest. Die Außenstelle in der Krankenhausstraße (Kreisbauamt) bleibt erhalten.

Das aktuelle Gebäude der VR-Bank bietet Raum für 100 Arbeitsplätze, zudem stehen knapp 100 Parkplätze zur Verfügung. Weitere Räumlichkeiten müssen nach derzeitigem Stand nicht angemietet werden. Außerdem befindet sich dort ein großer Sitzungssaal, der für alle Sitzungen der Kreisgremien genutzt werden könnte. Ob es auch so kommt? „Das wurde noch nicht final entschieden. Es besteht aber weiterhin die Option, dass Sitzungen an anderen Orten stattfinden, wie beispielsweise Ausschusssitzungen im Sitzungssaal des Landratsamts“, sagt Brenner.

Stärkung des Behördenstandorts Günzburg

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich über dieses Standortbekenntnis der Genossenschaftsbank und sieht in der jüngsten Entwicklung einen großen Mehrwert für die Große Kreisstadt. Im Dialog mit allen Beteiligten habe man für den Neubau des Goerlich-Areals und den Folgenutzungen der VR-Bank-Gebäude an der Dillinger und Augsburger Straße gemeinsam eine Konzeption erarbeitet, an dessen Ende drei Elemente umgesetzt werden, um die Innenstadt nachhaltig zu stärken. Der Neubau der VR-Bank am Eingangsportal zum Marktplatz schaffe Kundenfrequenzen für die Altstadt, durch die Nachnutzung des Landratsamtes im VR-Bank-Gebäude an der Dillinger Straße werde der Behördenstandort Günzburg abgesichert und ausgebaut. Mit der Sanierung des Gebäudes in der Augsburger Straße 1 ½ werden innenstadtnah zehn bis zwölf barrierefreie Wohnungen entstehen, also fast so viele, wie auf dem benachbarten Goerlich-Areal geplant waren.

„Das entspricht unserem städtebaulichen Vorhaben, den Bereich um die Dillinger Straße in ein attraktives Wohnquartier zu wandeln“, sagt Jauernig. Die Stadt ist laut Jauernig bei den Investitionen bezüglich Bank, Landratsamt und Wohnungen zwar nicht unmittelbar beteiligt. Man habe aber die planungstechnischen Voraussetzungen für die Vorhaben geschaffen und habe mit dem Projektentwickler in intensivem Austausch gestanden. Außerdem werde die Stadt den Bereich Dillinger Straße optisch aufwerten, darüber hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung entschieden.

Nach der Fertigstellung des Neubaus soll das Gebäude in der Augsburger Straße 1 ½ saniert werden. Geplant ist ein Anbau, in welchem attraktive, innenstadtnahe und barrierefreie Wohnungen entstehen sollen. Einen detaillierten Plan diesbezüglich gibt es noch nicht. 2029, pünktlich zur Landesgartenschau in Günzburg, sollen die Projekte abgeschlossen sein. (mit AZ)