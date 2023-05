Günzburg

vor 17 Min.

Wächst der Baustoff der Zukunft vor den Toren Günzburgs?

Anja Schumann und Ulrich Mäck, beide von der Arge Donaumoos, zeigen dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber die Ernte der Paludikulturen und was aus den Gräsern alles gemacht werden kann.

Plus Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber hat am Samstag die Region Günzburg besucht. Die Arbeitsgemeinschaft Donaumoos macht ihm beim Ortstermin im Moor einen Vorschlag.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Er vermittelt den Eindruck, als ob er seine Gesprächspartner nicht nur anhört. Er hört ihnen zu, ergänzt, fragt nach. Thorsten Glauber ( Freie Wähler) ist am Samstag für einige Stunden nach Günzburg gekommen. Zunächst sprach der bayerische Umweltminister im Rathaus mit dem Oberbürgermeister, Stadträten und der Verwaltung über die Landesgartenschau, die Günzburg nun bereits im Jahr 2029 ausrichtet (beworben hatte man sich ursprünglich für die Jahre 2030 bis 2032). Anschließend schaute er sich außerhalb Günzburgs an zwei Stellen Wiedervernässsungs-Projekte von Moorflächen an und die Produkte, die aus den dort angebauten Pflanzen gewonnen werden können.

Die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos beschäftigt sich seit über 30 Jahren aktiv damit, eine intakte Ried- und Flusslandschaft mit naturschutzverträglicher Landnutzung zu erhalten oder aber wieder zu entwickeln. Das ist das Leitbild dieser Arbeitsgemeinschaft. Deren Geschäftsführer Ulrich Mäck und seine Stellvertreterin Anja Schumann trugen die wesentlichen Punkte vor, um die es den Moorschützern geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen