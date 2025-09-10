In Günzburg gibt es jetzt vier Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters

Aus dem Kandidatentrio wird ein Quartett: Der Unabhängige Wählerblock (UWB) stellt mit Caisa Börjesson eine eigene Kandidatin für die Oberbürgermeister-Wahl in Günzburg auf. Wie die Gruppierung in einer Pressemitteilung schreibt, wurde die Ortssprecherin von Nornheim am Dienstag offiziell aufgestellt. Damit gibt es nun vier Bewerbungen um die Nachfolge von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, der nach 24 Jahren im Amt nicht mehr antreten möchte.

„Günzburg hat mir eine Heimat gegeben. Hier habe ich mich von Anfang an willkommen gefühlt. Jetzt möchte ich Verantwortung übernehmen und etwas beitragen für die Zukunft unserer Stadt, für den Zusammenhalt der Generationen und für die großen Aufgaben, die vor uns liegen“, wird Börjesson in der Pressemitteilung zitiert. Die 1965 in Göteborg (Schweden) geborene Wirtschaftsingenieurin, Unternehmensberaterin und diplomierte Wirtschaftspsychologin lebt seit 1993 in Deutschland und ist mit dem Günzburger Hans-W. Wienholt verheiratet. In Günzburg ist sie seit 2019 politisch aktiv, seit 2021 ist sie Ortssprecherin von Nornheim.

Caisa Börjesson will als UWB-Kandidatin bei der Oberbürgermeisterwahl in Günzburg antreten

Zuvor hatte sich wie berichtet die Günzburger CSU Unterstützung des UWB für ihren eigenen Kandidaten Stefan Baisch erhofft. „Wir haben das Gefühl, dass eine enge Verbindung zwischen CSU und UWB besteht. Und wir wollen dieses bürgerliche Lager, das es in früheren Zeiten schon gegeben hat, wieder gemeinsam stärken“, hatte Thomas Ermer bei der Nominierungsversammlung im Juli gesagt. Schon damals hatte UWB-Vorsitzende Miriam Albrecht angekündigt, dass sich die Gruppierung alle Optionen offen halten wolle und auch über die Nominierung eines eigenen Kandidaten nachdenke. Nun ist klar, dass Baisch ohne die Unterstützung auskommen muss. Wie berichtet, wird SPD-Kandidat Michael Jahn, der am Freitag von seiner Partei offiziell nominiert werden soll, von den Freien Wählern Günzburg unterstützt. Der parteilose Kandidat Martin Endhardt wurde von der GBL und den Grünen auf den Schild gehoben.

UWB-Vorsitzende Albrecht zeigt sich überzeugt, mit Caisa Börjesson die richtige Kandidatin gefunden zu haben. „Caisa steht für das, was Günzburg jetzt braucht: Bodenständigkeit, Erfahrung und den Blick nach vorn. Sie vereint Fachwissen und Menschlichkeit und ist damit die beste Wahl für ein zukunftsfähiges Günzburg.“ Auch für die Stadtrats-Fraktion erhofft sich die Vorsitzende eine deutliche Stärkung: Mit der nächsten Kommunalwahl möchte der UWB im neuen Stadtrat so stark vertreten sein wie noch nie, kündigte Albrecht an.

Caisa Börjesson: OB-Kandidatin für Günzburg des Unabhängigen Wählerblock aufgestellt.

Die OB-Kandidatin des UWB nennt als ihre Schwerpunkte eine „Stadt der kurzen Wege“ mit sicheren Rad- und Fußverbindungen und einem verlässlichen ÖPNV. Sie setze auf einen starken Mittelstand, mit schnellen Verfahren und einer verlässlichen Energieversorgung. In Günzburg sollem aus ihrer Sicht lebenswerte Quartiere mit Treffpunkten, barrierefreien Angeboten, Kultur in grünen Stadträumen das Zusammenleben über Generationen hinweg stärken. Klimaschutz verstehe sie als praktischen Nutzen, mit niedrigen Energiekosten, energieeffizienten Gebäuden und mehr Hochwasserschutz, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Außerdem will sich die Kandidatin für eine transparente Verwaltung mit digitalen Services und festen Bürgersprechstunden einsetzen.