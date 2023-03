Während Frau beim Bäcker in Günzburg ist, wird ihr Auto beschädigt

In der Ulmer Straße hat eine Frau am Sonntag ihr Auto vor einem Bäcker geparkt. Als sie zurückkam, bemerkte sie einen frischen Schaden.

Eine 46-Jährige hat am Sonntag gegen 10.50 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Ulmer Straße abgestellt. Als sie wenig später zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie laut Angaben der Polizei an ihrer Beifahrertür einen frischen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Dieser entstand offensichtlich dadurch, dass jemand mit der Tür eines nebenan geparkten Fahrzeuges beim Ein- oder Aussteigen dagegen stieß. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

So sieht der mutmaßliche Unfallverursacher laut Polizei Günzburg aus

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelte es sich bei dem Tatfahrzeug um einen roten Pkw. Der Unfallverursacher war laut Polizeibericht männlich, korpulent, circa 190 cm groß, hatte eine Halbglatze und trug eine schwarze Brille, ein weißes T-Shirt sowie einen dunklen Trainingsanzug. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zum unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)