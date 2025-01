Wärmeleitungsbau in Günzburg: Der Endspurt beginnt

Die restlichen Wärmeleitungsbauarbeiten in der östlichen Dillinger Straße in Günzburg stehen jetzt an. Ab Dienstag, 14. Januar, beginnen die restlichen Wärmeleitungsbauarbeiten im Bereich der Dillinger Straße, schreiben die Stadtwerke dazu in einer Pressemitteilung. Hierzu ist der Bereich zwischen der Siemensstraße sowie der Einmündung der Reisensburger Straße in die Dillinger Straße gesperrt. Die Kreuzung Dillinger Straße / Reisensburger Straße bleibt während dieser Arbeiten in Richtung Innenstadt jederzeit beidseitig befahrbar. Die Siemensstraße ist von der Maßnahme nicht betroffen. Die Maßnahme wird je nach Witterung etwa drei Wochen dauern, kündigen die Stadtwerke an.

Im Anschluss daran erfolgt der restliche Bauabschnitt zwischen der Kreuzung Reisensburger Straße/Dillinger Straße und der Bahnhofstraße, wobei auch hier der Kreuzungsbereich Reisensburger Straße/Dillinger Straße dann in Richtung Siemensstraße beidseitig befahrbar sein wird. Es werden kleinräumige Umleitungsstrecken ausgeschildert. Der Fußgängerverkehr ist während der Maßnahme möglich. Anlieger können bis zum jeweiligen Bauabschnitt zufahren. Die Stadtwerke bitten Betroffene um Verständnis für die Baumaßnahme. (AZ)