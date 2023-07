Waibel folgt auf Bucher als Günzburger Lions-Präsident

„Stolz auf die Vergangenheit – Mutig in die Zukunft“: So lautet das Motto des neuen Präsidenten der Günzburger Lions, Stefan Waibel.

Mit Beginn des zweiten Halbjahrs wurde der Günzburger Stefan Waibel als neuer Präsident des Lions-Clubs Günzburg eingesetzt. Georg Bucher, der bis dahin dieses Amt innehatte, übergab traditionsgemäß das Lions-Bild und die Figur des heiligen Stephanus an den neuen Chef. Zuvor erinnerte der Brauereibesitzer noch einmal an seine Zeit als Präsident. Wie all die Jahre zuvor hatten die Lions auch hier gemäß ihrem Grundsatz „We serve“ Gutes getan – mit einem hohen fünfstelligen Betrag, der sowohl für regionale als auch überregionale Sozialprojekte genutzt wurde. Unter Buchers Leitung wurde als Neuerung der sogenannte "Schulfonds" installiert, der mit einem Jahresbudget von 20.000 Euro ausgestattet ist und es Schulen im Wirkungsbereich des Clubs ermöglicht, für Projekte finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Bevor das Buffet im Clublokal – dem Landgasthof Linde in Günzburg – eröffnet wurde, ergriff der neue Präsident Waibel das Wort. Er stellte heraus, wie sehr er das Engagement der einzelnen Mitglieder an sich und auch des Clubs im Ganzen zu schätzen weiß. Der Arzt, der unter anderem eine neurologische Praxis in Günzburg führt, betonte, dass er sich geehrt fühle, die Leitung des Clubs gemäß der Satzung für ein Jahr übernehmen zu dürfen. Abschließend gab er einen ersten Einblick in das Programm des ersten Halbjahrs, welches wieder interessante Vorträge und Club-Events beinhalten wird. (AZ)