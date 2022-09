Zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden im Kreis Günzburg

Unachtsamkeit war laut Polizei die Ursache für zwei Verkehrsunfälle, die sich in Waldstetten und Günzburg ereigneten. Der Sachschaden war beträchtlich.

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag auf der B16 bei Waldstetten. Wie die Günzburger Polizei mitteilt, bemerkte eine Autofahrerin zu spät, dass das vor ihr fahrende Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste. Die Frau fuhr dem Pkw hinten auf. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden ist jedoch laut Polizeiangaben beträchtlich und wurde auf etwa 23.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weiterer Verkehrsunfall im Bereich des Legolands Günzburg

Die Günzburger Polizei musste am Freitagabend in einem Kreuzungsbereich der Legolandallee einen weiteren Unfall zwischen zwei Fahrzeugen aufnehmen. Nach Angaben der Polizei wollte die Unfallverursacherin von einem Parkplatz in die Legolandallee einbiegen und übersah dabei ein von rechts kommendes und vorfahrtberechtigtes Fahrzeug. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 4500 Euro. (AZ)