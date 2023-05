Waren abgescannt aber nicht bezahlt

Zwei Frauen sind an einer Selbstbedienungskasse und scannen die Waren ab. Doch ein entscheidender Punkt fehlt: Sie zahlen nicht.

Zwei Frauen kauften am Freitagvormittag in einem Discounter in der Augsburger Straße in Günzburg ein. Hierbei verwendeten sie die Selbstbedienungskasse bei der die Waren zunächst abgescannt und dann bezahlt werden. Die beiden Frauen legten insgesamt Waren im Wert von circa 160 Euro auf den Scanner, schlossen jedoch die Bezahlung nicht ab. Beim Einladen des Einkaufs in das Auto fiel laut Polizei dem Personal der Diebstahl auf. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls auf. (AZ)