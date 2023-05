Warnstreik der Eisenbahn-Gewerkschaft legt auch Agilis lahm

Der Streckenarm Donauwörth–Günzburg–Neu-Ulm ist ebenfalls vom Warnstreik im Zugverkehr betroffen. Einzelne Zugausfälle sind bereits ab Sonntagnachmittag möglich.

Der dritte Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in diesem Jahr wird erneut massive Auswirkungen auf den Betrieb in beiden Agilis-Netzen haben. Das meldet die private Eisenbahngesellschaft am späten Freitagnachmittag. Ab Streikbeginn am Sonntag, 14. Mai, um 22 Uhr bis Streikende am Dienstag, 16. Mai, zum Betriebsschluss fallen sämtliche Zugfahrten aus. Bereits ab Sonntagnachmittag wird es zu einzelnen Zugausfällen kommen, um zu gewährleisten, dass für einen störungsfreien Betriebsstart am kommenden Mittwoch alle Fahrzeuge am richtigen Ort sind und das Zugpersonal am Sonntagabend den Dienst am vorgesehenen Ort beenden kann. Von dem Warnstreik ist auch die Agilis-Strecke von Donauwörth über Günzburg nach Neu-Ulm und umgekehrt betroffen. Die Bahnhöfe, an denen die Agilis-Züge normalerweise halten und abfahren, sind im Landkreis Günzburg die Stationen Günzburg und Leipheim.

Agilis bittet alle Fahrgäste, an den beiden Streiktagen auf Reisen zu verzichten beziehungsweise andere Verkehrsmittel zu nutzen. Bei Fahrten am Sonntagnachmittag sollten sich Reisende eine Stunde vor Abfahrt ihres Zuges in den Fahrplanauskunftsportalen und den relevanten Apps über den aktuellen Stand informieren. Sollte der Warnstreik früher beendet sein, wird Agilis den Betrieb zu diesem Zeitpunkt wieder aufnehmen. Aktuelle Informationen zum Streik gibt es auch unter www.agilis.de/warnstreik

Agilis-Mitarbeiter streiken nicht sind aber auf die Deutsche Bahn angewiesen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Privatanbieters beteiligen sich nicht am Streik. Allerdings ist das Unternehmen auf Stellwerke und Einrichtungen der Deutschen Bahn angewiesen, die voraussichtlich bestreikt werden. Die Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs ist leider nicht möglich, heißt es in der Mitteilung. Agilis-Geschäftsführer Axel Hennighausen bittet die Fahrgäste um Verständnis: „Bereits zum dritten Mal wird der Tarifkonflikt zwischen der EVG und der Deutschen Bahn auf unserem Rücken und dem Rücken unserer Kunden ausgetragen. Das Ausmaß von 50 Stunden Dauer ist für einen Warnstreik völlig überzogen. Wir hoffen, dass sich unsere Fahrgäste wie bei den letzten Streiks dennoch rechtzeitig darauf einstellen können.“

Die Züge von Agilis verkehren in den Netzen Nord und Mitte auf einer Streckenlänge von insgesamt über 840 Kilometern. Die gesamte Infrastruktur wird von der Deutschen Bahn AG betrieben, deren Beschäftigte von der Gewerkschaft EVG zu einem Warnstreik aufgerufen sind.

Das sind die Kulanzregelungen beim Warnstreik der EVG

Wegen der massiven Auswirkungen des Streiks gelten folgende Kulanzregelungen:

Lesen Sie dazu auch

Für Fahrscheine nach Deutschlandtarif (z. B. Bayernticket etc.):

Der Deutschlandtarif gilt auf allen Zugfahrten im Regionalverkehr, deren Start und Ziel nicht in einem Gebiet liegt, in dem ein und derselbe Verbund- oder Landestarif gilt. Alle Fahrkarten des Deutschlandtarifs mit Reisedatum vom 14. Mai (22 Uhr) bis 16. Mai 2023 können ab sofort bis einschließlich Sonntag flexibel zur Fahrt genutzt werden.

Kulanzregelung Fahrkarten für den Fernverkehr:

gültig für Fahrkarten des Fernverkehrs, die bis einschließlich 11. Mai gekauft wurden. Fahrkarten mit Reisetag 14. Mai bis 16. Mai können ab sofort bis einschließlich 14. Mai flexibel genutzt werden. Die Zugbindung bei Sparpreisen und Super-Sparpreisen ist aufgehoben. Fahrgäste können für ihre Weiterfahrt einen anderen Zug nutzen, dies gilt auch für Züge des Nahverkehrs. Die Cityfunktion ist nicht von dieser Kulanz erfasst. Für die Fahrt zum/vom Bahnhof im Abgangs- oder Zielort muss am Reisetag eine Fahrkarte für den ÖPNV vor Ort gekauft werden. Diese Regelung gilt auch für Gruppenfahrscheine, Touristische Tickets und Internationale Tickets (internationale DB Tickets und Tickets ausländischer Vertriebsbahnen, z. B. ÖBB, für grenzüberschreitende Verbindungen von/nach oder durch Deutschland). Die flexible Nutzung gilt sowohl für Fahrten auf der gleichen Strecke als auch für andere Strecken, sofern der auf dem Ticket angegebene Zielort angesteuert wird.

Zudem gelten bei Verspätung oder Zugausfall die allgemeinen Fahrgastrechte: Nach Eintritt des Streiks (ab 14. Mai, 22 Uhr) sind die Stornierung und die flexible Nutzung für den Streikzeitraum gesetzliches Fahrgastrecht. Betroffene Agilis-Kunden und -Kundinnen können sich unter www.agilis.de/kontakt oder per Telefon unter der 0800/58902-8040 an die Kundenbetreuung wenden. Aktuelle Informationen über Fahrplanabweichungen gibt es unter www.agilis.de/abweichungen (AZ)