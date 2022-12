Warum das Legoland Günzburg lila leuchtet

Am 3. Dezember ist Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Auch das Legoland in Günzburg setzt ein sichtbares Zeichen für Menschen mit Behinderungen.

Seit dem Jahr 1993 ist der 3. Dezember der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Die globale Kampagne "Purple Light Up", was so viel heißt wie "lilafarbenes Aufleuchten", setzt an diesem Tag ein sichtbares Zeichen für Menschen mit Behinderungen.

Dieser Tag steht ganz im Zeichen von Vielfalt und Inklusion und soll ein Bewusstsein für die Belange der Betreffenden schaffen und öffentlich machen. Auch das Legoland in Günzburg nimmt diesen Tag zum Anlass, sichtbar für die Anliegen dieser Menschen einzustehen. Vor diesem Hintergrund beleuchtet das Legoland in Günzburg das Schloss Neuschwanstein, das aus mehr als 300.000 Legosteinen zusammengesetzt ist - in Lila.

Daten und Fakten zu Legoland 1 / 2 Zurück Vorwärts In der Rekordsaison 2019 waren mehr als 1,8 Millionen Besucherinnen und Besucher im Legoland Deutschland Resort. Damit ist der Freizeitpark die größte Touristenattraktion Bayerns. In jenem Jahr kamen die Gäste aus 124 Ländern nach Günzburg. Zu Beginn der Parkgeschichte machten Menschen aus der Region (ein bis zwei Autostunden von Legoland entfernt) den Hauptanteil der Kundschaft aus.

Mittlerweile gibt es zehn Legoland-Freizeitparks auf der Welt: Drei in Europa (Billund in Dänemark, Windsor in England und Günzburg in Deutschland), drei in den USA (Florida, Kalifornien und New York), einer auf der Arabischen Halbinsel (Dubai) und drei in Asien (Japan, Malaysia, Südkorea). Der koranische Park ist der jüngste Spross. Er wurde am 5. Mai dieses Jahres eröffnet. (ioa)



Die lila Beleuchtung im Park setzt ein Zeichen, dass sich der Familien-Freizeitpark im bayerischen Günzburg für Inklusion einsetzt. Spaß und schöne Erinnerungen für die ganze Familie, ohne jemanden auszuschließen, stehen hier an erster Stelle. Das Legoland beschäftigt sich mit diesem wichtigen Thema aber nicht nur am 3. Dezember: Mit Merlins Zauberstab, der hauseigenen Wohltätigkeitsorganisation der Merlin Entertainments Group, unterstützt das Resort die ganze Saison über Einrichtungen, Verbände und betroffene Familien.

Mit kleinem Aufwand setzt das Legoland in Günzburg ein großes Zeichen

Mit der hauseigenen Charity-Organisation werden jährlich Tausenden Kindern und ihren Familien magische Ausflüge ermöglicht. Vergangenes Jahr unterstützte der Park Betroffene mit etwa 3700 kostenfreien Tagestickets und 40 Übernachtungen im Legoland Deutschland Resort. Außerdem befinden sich im Park und im Feriendorf Spendenboxen, deren Erlös an verschiedene Einrichtungen und Organisationen ausbezahlt wird.

Christian Sichert, Direktor Feriendorf und Admission und Zuständiger für Merlins Zauberstab-Projekte im Legoland Deutschland, freut sich, dass auch dieses Jahr wieder viele Familien unterstützt werden konnten: "Wenn Kinder mit und ohne Behinderung mit ihren Familien Abenteuer im Park erleben und wir das Strahlen in ihren Gesichtern sehen, dann zeigt uns das, dass die Inklusion funktioniert. Das Legoland Deutschland ist ein magischer Ort für alle." Sichert selbst ist großer Fan der Purple-Light-Up-Kampagne und freut sich, dass das Legoland auch dieses Jahr wieder lila Lichtstrahlen aussendet: "Ein kleiner Aufwand für das Setzen eines großen Zeichens!" (AZ)



Die Purple-Light-Up-Kampagne soll ein klares Symbol für die Gleichstellung behinderter Menschen setzen und verdeutlichen, dass sie als vollwertige Mitglieder in die Gesellschaft integriert werden. Mit der lila Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten und Gebäuden wird das Engagement für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung global sichtbar gemacht.