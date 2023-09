Günzburg

Warum der Schweinchenbrunnen in Günzburg nicht mehr sprudelte

Plus Der Brunnen mit den zierlichen Schweinchen am Wätteplatz in Günzburg war kaputt. Jetzt plätschert das Wasser dort wieder. Was die Stadtwerke dazu sagen.

Von Claudia Jahn

Manch einem Besucher der Altstadt ist es aufgefallen, dass der Schweinchenbrunnen seit einiger Zeit nicht mehr sprudelte. Auf Nachfrage einer Bürgerin wurden die Mitarbeiter der städtischen Verwaltung auf diesen Stillstand aufmerksam gemacht und gingen umgehend der Sache nach. Nachdem die Funktionsfähigkeit der Wasserzufuhr überprüft worden war, wurde der Fehler bei der Elektrik, die den Brunnen am Sprudeln hält, gesucht.

Problematisch war nach Rücksprache mit der Stadt Günzburg, dass der Schaltkasten unter der Betonwanne des Beckens liegt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Sachbearbeiterin Claudia Lehmann vom Hochbauamt der Stadt Günzburg wurde in der vergangenen Woche der Elektriker beauftragt, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Seit Montag ist der so beliebte Treffpunkt am Wätteplatz also nicht nur hübsch anzusehen, sondern wird auch wieder mit dem angenehmen Plätschern des Wassers bereichert. Lina und ihr kleiner Bruder Fabian haben gleich das Angebot zum Spielen in dem kühlen Nass in Anspruch genommen.

