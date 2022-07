Warum ein Telefonbetrüger in Günzburg nicht zum Erfolg kommt

Mit dem "Verwandtentrick" will ein Unbekannter an das Geld eines Günzburgers. Warum der nicht darauf hereinfällt. Und wozu die Polizei dringend rät.

Ein Mann in Günzburg erhielt am Donnerstag mittels eines bekannten Messenger-Dienstes auf dem Mobiltelefon eine Nachricht. Der Betrüger gab sich als Verwandter aus und gab vor, dass er eine neue Mobilfunknummer haben würde. Deshalb habe sein Gegenüber ihn nicht gleich an der Mobilfunknummer erkennen können. Der Anrufer wollte, dass der Mann für ihn wegen eines angeblichen Notfalles Bargeld auf ein Bankkonto überweisen solle. Nicht zuletzt wegen der wiederholten Berichterstattung in den Medien erkannte der Angerufene den Betrugsversuch und ging auf das Ansinnen des Mannes nicht ein.

Polizei warnt vor Betrugsmaschen wie der in Günzburg

Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dieser bekannten Betrugsmasche. Um das Misstrauen der Menschen bezüglich der ihnen unbekannten Mobilfunknummer zu zerstreuen, geben die Täter vor, dass sie aktuell eine neue Mobilfunknummer hätten und diese den Geschädigten deshalb nicht bekannt sei. Letztlich versuchen die Betrüger sich so das Vertrauen zu erschleichen, damit die Angerufenen ihnen für einen nicht existenten Notfall beziehungsweise eine angeblich notwendige Reparatur oder eine sonstige offene Rechnung Geld überweisen. Personen, die solche oder ähnliche Nachrichten erhalten, sollten dies bei der Polizei zur Anzeige bringen. Keinesfalls solle man ungeprüft irgendwelche Geldüberweisungen für angebliche Verwandte tätigen. Zudem bitten die Polizei darum, dieses Kriminalitätsphänomen auch im Bekannten- und Verwandtenkreis anzusprechen. (AZ)