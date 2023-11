Günzburg

vor 33 Min.

Warum es in Günzburg immer noch Mengele-Straßen gibt

Plus 2021 wurde die Ludwig-Heilmeyer-Straße in Lindenallee umbenannt. Der Kreissprecher der Grünen fordert nun neue Namen für zwei weitere Straßen in Günzburg.

Von Dominik Bunk

Ungefähr vier Jahre ist es her, dass der Günzburger Stadtrat beschlossen hat, die Ludwig-Heilmeyer-Straße umzubenennen. Umgesetzt wurde das 2021, seither heißt sie Lindenallee. Carsten Pothmann, Kreissprecher der Grünen, fordert jetzt in einem Schreiben an unsere Redaktion, dass zwei weitere Straßen im Günzburger Stadtgebiet umbenannt werden. Und das am besten zum Holocaust-Gedenktag im kommenden Januar. Denn diese Straßennamen hängen mit der Familie des Kriegsverbrechers Josef Mengele zusammen.

Mengele war der SS-Arzt, der zur Zeit der NS-Herrschaft zahllose grausame Menschenexperimente an unschuldigen Insassen von Konzentrationslagern, vorwiegend in Auschwitz, durchführte. Zur Welt gekommen ist er in Günzburg, wo auch seine Familie fest verankert war. Sein Vater Karl war mit seinem Landmaschinenwerk zu dieser Zeit der größte Arbeitgeber der Stadt, sein Bruder Alois bekleidete dort ebenfalls eine Führungsposition. Ihre Namen wurden in den Straßen der Stadt verewigt. Und zwar auf Straßenschildern.

