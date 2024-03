Günzburg

14:24 Uhr

Warum Günter Grünwald dem Forum Günzburg einen neuen Namen gibt

Plus An der Verkaufstheke, beim Klassentreffen oder bei der Beerdigung: Der Kabarettist erzählt auf der Bühne von seinen ganz eigenen Beobachtungen im Alltag.

Von Claudia Jahn

Ein Tischchen mit einer Wasserflasche darauf – das waren die Requisiten, mit denen Kabarettist Günter Grünwald auf der Bühne des Forums am Hofgarten in Günzburg arbeitete. Bei vielen der Besucher im an diesem Abend ausverkauften Forum findet er regelmäßig seinen festen Platz jeden Freitagabend im häuslichen Wohnzimmer, wenn um 22 Uhr die „Grünwald Freitagscomedy“ im Bayrischen Fernsehen übertragen wird. Wie im TV bot er auch in Günzburg seinen zahlreichen Fans viel Grund zum Nachdenken und Lachen.

Mit großem Applaus vom Publikum empfangen, begrüßte der Kabarettist die Zuhörerinnen und Zuhörer in der „Alfred-Walter-Öchster-Halle“. Wer nun meinte, da sei dem Herrn auf der Bühne ein Lapsus unterlaufen, wurde gleich eines Besseren belehrt: Denn Grünwald erklärte mit sehr einleuchtenden Argumenten, dass er Halle kurzfristige nach dem Handwerker umbenannte, der nach vier Wochen endlich die Heizung repariert habe und dessen Werk man nun nicht genug würdigen könne.

