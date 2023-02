Warum sechs Gäste einen kostenfreien Kinoabend in Günzburg erlebten

Die richtige Beantwortung der Kinofrage des Monats war Voraussetzung, um zwei von insgesamt sechs Kinotickets für das BiiGZ zu gewinnen – Popcorn und Getränk inklusive.

Claudia Schäbel ( Ichenhausen), Lukas Gruler ( Jettingen-Scheppach) und Iris Mader (Kammeltal) haben die allererste Kinofrage des Monats richtig beantwortet. Ihre Mails sind unter allen richtigen Einsendungen zufällig ausgewählt worden. Die richtige Lösung lautete: Michael Douglas. Der 78-jährige Hollywood-Veteran spielt in einer Nebenrolle von „Ant-man and the Wasp: Quantumania“. Und das sind die Gewinnerinnen, Gewinner und ihre Begleitpersonen, die am Sonntag einen unterhaltsamen Kinoabend mit den Marvel-Charakteren gewonnen haben samt Softgetränk und Popcorn (von links): Klaus Schäbel, Claudia Schäbel, Lukas Mader, Iris Mader, Lukas Gruler, Sarah Tomasini. Die Anzahl der Personen, die zur Premiere unseres Kinoquiz‘ mitgemacht haben, hätten in Günzburg einen kleinen Kinosaal gefüllt. Wer diesmal nicht zum Zug gekommen ist, hat im März bereits die nächste Gelegenheit, mitzumachen. Einfach auf den Service-Teil der Printausgabe unserer Zeitung achten oder auf unser Online- bzw. Facebook-Angebot. (AZ)