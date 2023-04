Warum sich Musikkapellen im Landkreis über eine kritische Jury freuen

Im Bezirk Günzburg des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes finden nach einer langen, pandemiebedingten Zwangspause am 22. April wieder Wertungsspiele statt.

Die eigentlich jährlich organisierten, bewerteten Vorspiele sind ein besonderer Höhepunkt in der musikalischen Arbeit der Musikkapellen. Denn in regelmäßigem Rhythmus können die Vereine so professionell ihren Leistungsstand überprüfen lassen und sich von einer unabhängigen Fachjury wertvolle Tipps für eine musikalische Weiterentwicklung abholen. Nach einer pandemiebedingten mehrjährigen Pause finden die Wertungsspiele nun wieder statt — am Samstag, 22. April. Mit dem Forum am Hofgarten in Günzburg wird den Musikkapellen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) eine einzigartige Auftrittsmöglichkeit geboten. "Mal wieder in einem großartigen Konzertsaal wie dem Forum aufzutreten, macht Laune", sagt Brigitte Wöhrle, wettbewerbserfahrene Musikerin des Musikverein Rieden, der dabei sein wird.

Neben dem besonderen Auftrittsort würden die Wertungsspiele auch eine sehr konzentrierte, intensive Probenphase mit Zeit für Detailarbeit ermöglichen, was die Leistung der Kapelle insgesamt auf ein anderes Level hebt. Dieses hohe Niveau der heimischen Blasmusik habe sich in den vergangenen Jahren trotz Abstandsregeln und Einschränkungen kontinuierlich weiterentwickelt, bestätigt Christian Weng, ASM-Bezirksdirigent im Bezirk 12, der nördlichen Hälfte des Landkreises Günzburg.

Um 9 Uhr geht es im Günzburger Forum am Hofgarten los

Insgesamt stellen sich an diesem Tag 14 Jugendorchester und Musikkapellen den Wertungsrichtern und -richterinnen. Um 9 Uhr beginnt die Kinderblasmusik der Städtischen Sing- und Musikschule Ichenhausen. Nach der Mittagspause ab 14 Uhr fängt das Jugendblasorchester Marktoberdorf an. Die GV Eintracht Autenried leitet ab 16.40 Uhr die letzte Wertungsrunde ein. Unmittelbar nach dem jeweiligen musikalischen Vortrag bewertet die Jury die Leistungen der Kapellen mit Punktekarten, sichtbar für die Musizierenden und das Publikum. Besucher und Besucherinnen können die Wertungsspiele bei freiem Eintritt mitverfolgen. (AZ)